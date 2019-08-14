За попытку ограбления девушки в Великих Луках задержали бездомного

11:37, 14 августа 2019, ПАИ

Полицейские задержали 37-летнего великолучанина без определенного места жительства за попытку ограбления 26-летней девушки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 13 августа у одного из домов на улице Розы Люксембург в Великих Луках злоумышленник толкнул девушку и попытался вырвать из ее рук сумку, в которой лежали личные вещи и 500 рублей. Однако, попытка не удалась, и мужчина убежал.

Во время патрулирования улиц сотрудники ГИБДД обнаружили подозреваемого. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за грабеж и кражу. Сейчас он задержан, ведется расследование.