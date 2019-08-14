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Общество

Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов

В школах Псковской области на данный момент открыты 287 ставок педагогов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал в эфире ПАИ — Live руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

«Но я хотел бы уточнить. Все эти ставки заняты. Все часы по урокам физкультуры, труда - все они ведутся. Но школа могла бы взять дополнительно специалистов, разгрузив педагогов, у которых не 18, а 20, 24 часа», - уточнил глава ведомства.

Он добавил, что в «листе ожидания» на данный момент находятся 158 ставок. Высока потребность в учителях русского языка, иностранных языков, начальных классов.

«Нам очень важно, чтобы приходили такие специалисты как школьные психологи, социальные педагоги, дефектологи и логопеды», - добавил Александр Седунов.

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