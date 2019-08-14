ПАИ-live с Александром Седуновым: О новых школах, детских садах, школьной форме и покупке учебников

18:27, 14 августа 2019, ПАИ

14 августа гостем проекта ПАИ-live стал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он рассказал о строительстве новых школ и детских садов, о школьной форме и учебниках, о нехватке педагогов и общей модернизации системы образования.

- Вчера на сайте Правительства были опубликованы цифры субсидий, которые получит Псковская область на создание новых и модернизацию существующих мест в общеобразовательных учебных заведениях. Эти средства - около 400 млн по этому году и столько же по следующему - как понимать эти субсидии, это нацпроект «Образование»?

- Это одно из постановлений, которое регулирует выделение средств по нацпроекту «Образование», который в данной части касается исключительно модернизации школьной инфраструктуры. Псковская область, благодаря стараниям губернатора Михаила Ведерникова, направляла соответствующую заявку и при поддержке Минпросвещения получила средства на строительство новых школ и модернизацию существующей инфраструктуры.

В этом году мы завершаем строительство в городе Дно, и 1 сентября там будет запущена новая школа на 500 человек. Полным ходом идёт помывка классов, коридоров, расстановка мебели. И входная группа, и пищеблок, и комплект учебного оборудования принципиально новые и для области, и для Дно. Такую школу мы ещё не строили. Я уверен, что в ней будет удобно и детям, и учителям, и родителям.

Вторая история, которая «сидит» в эти деньгах, - модернизация учебного корпуса школы №6 в Великих Луках. Это 68 млн в этом году и 68 млн в следующем. Работы идут полным ходом, и это тоже не новость сегодняшнего дня. Ремонтные работы завершатся 1 сентября 2020 года.

И это строительство школы на 800 мест, которое начнётся в Великих Луках на улицах Заслонова и Щорса. В ближайшее время там начнутся строительные работы. Для Великих Лук это принципиально важная школа, которая городу необходима.

- Какие ещё крупные строительные объекты вы можете отметить по этому году?

- Можно упомянуть и строительство детского сада на улице Звёздной на 270 мест, сад на 270 мест в районе Борисовичи на улице Егорова, который будет запущен в декабре 2019 года. Причём во всех учреждениях 2018-2019 годов, которые строились или выкупались, есть педработники или идёт работа по их набору, по набору на другие должности: нянечки, сторожи, работники пищеблока. Плюс появляются два детсада в Псковском районе - в «Околице» и на улице Никольской на 120 мест каждый.

Хочу обратить внимание на пристройку на Народной, где будут открыты 80 ясельных мест.

Состоялся конкурс по пристройке к детсаду в Писковичах, где тоже большой, растущий микрорайон. Большой детсад появится в районе Неёлово, где тоже есть в нём потребность. Мы видим это по электронной очереди.

В этом году закончатся работы в детсаду в Великих Луках на 140 мест, уже открыт сад в Великих Луках на улице Пискарёва на 60 мест, работает такой же детсад на улице Пражской в агломерации Пскова.

На этой неделе мы проводили встречи с предпринимателями, которые работают в сегменте ухода и присмотра, владеют частными дошкольными группами, детскими садами. Минпросвещения предлагает им войти в программу по поддержке частных дошкольных учреждений и получить субсидию от государства, чтобы потратить средства на оборудование. Мы собираем заявки вплоть до 2022 года. И к тому же дети в эти сады могут быть взяты из общей электронной очереди, и оплата за эти частные сады не будет выше, чем пребывание в муниципальных детсадах.

У нас в перспективе по строительству - школа в Гдове, в посёлке Линово Пыталовского района, в Пскове. Соответствующая заявка направлена в Минпросвещения. Будем смотреть, какие объекты войдут в эту программу на 2020-2022 годы с соответствующим финансированием.

Важно и то, что мы получили средства, и в 2020 году более чем в 150 школах появится новое компьютерное оборудование. В школах, вошедших в программу по цифровой образовательной среде, обновится не только компьютерное оборудование, но появится совершенно новое образовательное пространство и под предмет «Технология» с 3D-принтерами, и под предмет ОБЖ с симуляторами для оказания первой медицинской помощи, появятся шахматные гостиные, и компьютерное оборудование.

В прошлом году в Пскове заработал первый «Кванториум», уже более 1500 детей получили сертификаты о том, что они прошли через образовательные программы «Кванториума». В 2020 году у нас заработает «Кванториум» в Великих Луках, средства на это мы уже получили.

Но и это не всё. В этом году в Пскове заработает «IT-куб» - учреждение дополнительного образования, где дети будут обучаться программированию. Затем ещё два таких «куба» появятся в Псковской области.

К 2020 году мы получим два дополнительных мобильных «Кванториума». Предполагается, что целая сеть агломераций, несколько районов, сельских школ будет охвачена работой этих «Кванториумов». И какое-то количество учебных недель он будет находиться в этих школах, чтобы работать с детьми.

Уже в этом году 142 школы области получат оптоволокно, в том числе сельские школы. Установка этого оборудования уже идёт.

- Несколько реплик от наших зрителей. Давайте начнём с общего: что у нас с учителями, зритель жалуется на отсутствие учителя по географии, русскому языку и спрашивает нельзя ли обязать выпускников ПсковГУ отработать пару лет в школе.

- Вопрос крайне важный. Он тоже совпадает с одним из направлений нацпроект. Президент озвучил инициативу по программе «Земский учитель», которая будет запущена в области в 2020 году. Мы будем приглашать педагогов, которые готовы 5 лет отработать в сельской школе и получать за это средства в размере миллиона рублей. Мы уже такую работу проводим и активно привлекаем к ней профсоюз работников образования.

Активно работаем и с университетом с точки зрения профориентации вуза, выпускников Опочецкого педколледжа, чтобы они приходили в школы. Работаем и с муниципалитетами, которые дают информацию по жилому фонду, где могли бы разместиться приезжие учителя. Конкретные случаи отрабатываем отдельно. Разрабатываем и проект, который позволит студентам через практикоориентированные модули проживать в школе целую серию «ролей», когда будущий педагог не только предмет преподает, но и является помощником психолога, дефектолога, социального работника.

- Вопрос от безымянной читательницы: «Я педагог по образованию, но в школе не работала, сейчас услышала про программу «Земский учитель» и хочу улучшить свои жилищные условия, ради этого готова работать в сельской школе».

- Для этого необходимо в районе, в котором вы живёте, обратиться в отдел или управление образования и заявиться, чтобы вас взяли на учёт.

- Ещё реплика из чата: «Нужна ли в вымирающем Гдове новая школа? К тому же местные жители недовольны, что площадка под неё располагается у городского кладбища».

- Пространство для школы выбирается не с бухты-барахты, а с точки зрения всех санитарно-гигиенических норм, строительных правил, общих градостроительных требований. Так вот даже в советское время именно на этом месте планировалось строительство школы, был даже соответствующий проект. Сегодня будут проведены дополнительные изыскания, соответствующая экспертиза по месту под строительство школы. И да, школа в Гдове необходима. Существующая школа в Гдове была построена в начале 50-х годов, и как базовая школа в Гдовском районе не отвечает всем требованиям. За основу строительства новой школы взят проект здания для 800 учеников. Из системы образования не уйдёт и старое здание, оно тоже может использоваться для дополнительного образования, кружков, секций. В любом случае это дальнейший шаг в развитии системы образования Гдовского района.

- Вопрос из Печор по Дому детского творчества, который, как пишут наши зрители, закрывается с 10 октября. Родители не понимают, будут ли теперь в городе вообще какие-то кружки и секции.

- Могу уверенно сказать, что здесь не может быть никаких волнений по поводу этого. Они будут действовать. Да, реорганизация состоялась, но она коснулась только определенных юридических требований и норм с точки зрения юридического статуса учреждения. Все остальные кружки не только не прекратят существование, но их число даже увеличится. Например, появятся дополнительные кружки по программированию, робототехнике. Если сомнения есть, то имеет смысл обратиться в управление образования Печор, если вы не удовлетворитесь их ответами, то можно обратиться к нам в комитет.

- На сайт губернатора в ваш адрес приходят сообщения, которые касаются распределения детей в детские сады и первые классы школ. Как бы вы оценили проблему доступности садов для детей до 3 лет и по первоклассникам тоже интересна ваша оценка.

- Каждый год есть эти сообщения: кто-то недоволен, что место в детском саду предоставлено не в том районе, в котором хотелось бы, или вовремя не предоставили место. До 2019 года в Пскове было только шесть ясельных групп, а уже сегодня таких групп появится большое количество, и эти вопросы будут разрешены. Сомнений нет. Причём работа в этом направлении будет продолжена. Что касается первоклассников, то проблемы как таковой нет. Можно говорить только об инженерно-лингвистической гимназии, которая относится к системе образования Пскова, а близлежащие дома - к Псковскому району. Но, как и в прошлые годы все, кто заявлялись, были туда взяты. Есть правда ещё проблема второй смены, особенно в Пскове и районе, поэтому мы делаем заявки на строительство здесь новых школ.

- Родители ещё писали, что, якобы, воспитателей детских садов штрафуют за то, что они неэффективно собирают деньги с родителей за детские сады. Интересна ваша реакция.

- Мы разбирались с этим вопросом. Родительская плата за детский сад должна собираться вовремя. Следить за этим - обязанность администрации.

- Вопрос по школьной форме. Родители пишут: «Каждый класс в Пскове выбирает сам, какую форму носить, а если зимой ребёнок пришёл в джинсах или свитере, то ему делают замечание. Нормально ли это?»

- Форма введена несколько лет назад, но каждое учебное заведение совместно с родителями самостоятельно определяется с её цветом, фасоном и комплектностью. Здесь это важно, ведь и школы отличаются друг от друга. Ну, и важно выслушать пожелания родителей.

- Ваша оценка доступности учебных пособий?

- Цифровая образовательная среда, в которую войдут порядка 150 школ, - это в том числе Российская электронная школа, в том числе доступ к учебникам через интернет. Меняется к тому же перечень учебников, школы под него подстраиваются. Мы в бюджете выделяем дополнительные средства, на 2020-2021 годы мы включим в заявку дополнительное финансирование, особенно для Пскова, потому что здесь множество учебных программ. Более 120 млн рублей ежегодно с 2012 по 2016 годы мы выделяли на приобретение учебных пособий для библиотек, эта работа продолжится.

Ситуация с необходимостью купить учебники за свой счёт возникает как раз из-за большого числа образовательных программ в одной школе. Мы будем внимательно относиться к таким случаям, такого быть не должно.

- Читатели интересуются губернаторской стипендией для молодых педагогов.

- Вопрос прорабатывается. Соответствующее поручение губернатора в наш адрес уже поступило.

- Каких специалистов в первую очередь не хватает в школах?

- Порядка 287 ставок готовы взять в школах, в первоочередном листе ожидания - 158 ставок. Но! Все они на сегодня заняты, все часы ведутся, но школа могла бы взять дополнительных сотрудников, разгрузив действующих педагогов. Но потребность, конечно, больше того, что я озвучил, хочется, чтобы педагоги работали с меньшей нагрузкой. Есть также потребность в школьных психологах, дефектологах, социальных педагогах, учителях начальных классов, русского языка, иностранного языка.

- Не так давно губернатор сформулировал общую задачу: улучшить подготовку водителей в Псковской области, контролировать уровень инструкторов в автошколах.

- Мы провели соответствующую встречу со всеми директорами автошкол Псковской области, говорили о системе приёма экзаменов, о системе преподавания. Говорили и о том, что, по статистике ГИБДД, есть целая серия школ, выпускники которых не с первого и даже не со второго раза сдают экзамены. Вот такие автошколы мы будем ставить в план внеочередных проверок в рамках лицензионного контроля. Это важно с точки зрения безопасности на дорогах. Проверки будут проводиться совместно с представителями ГИБДД.

- Продолжаем вопросы от родителей. Расскажите о новой программе поддержки дополнительного образования, якобы родители смогут получить сертификаты, с помощью которых можно будет оплатить обучение в учреждении дополнительного образования.

- Да, Псковская область запустила проект «Регионально-модельный центр дополнительного образования». В ближайшие дни на сайте комитета образования появится навигатор допобразования с краткими и полными описаниями программ допобразования в домах детского творчества, музыкальных, художественных, спортивных школах, в том числе частных. Туда можно будет зайти, чтобы родители, бабушки-дедушки, дети, знали, как и какие в рамках их территориальной доступности, реализуются программы допобразования, чему там учат. Мы будем отслеживать то, что имеет приоритет у родителей, и вот такие программы будут финансироваться дополнительно, и персональный сертфикат на персональное финансирование этих программ можно будет выбрать. Как с ним работать, будет указано на сайте. Сумма сертификата будет определена позже, ведь запись на допобразование продолжится до 15 сентября, поэтому сумма будет понятна в конце сентября. Эти деньги не выдаются на руки родителям, они идут напрямую в учреждение в зависимости от выбора родителей.

- В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье: когда отмечаем 30 августа или 2 сентября?

- Торжественные линейки в школах пройдут 2 сентября.