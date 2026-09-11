Наталья Мельникова: Мы видим позитивные шаги в социальной сфере Псковской области

13:21, 11 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области проделана значительная работа по улучшению ситуации в социальной сфере. Об этом сказала сенатор РФ Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ранее на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась 10 сентября, были представлены основные достижения региона за последние годы. «Мы видим позитивные шаги в социальной сфере. В частности, в Псковской области одновременно строят и капитально ремонтируют школы и другие образовательные объекты», – подчеркнула сенатор.

Помимо этого, она отметила важность реализации в регионе 47 мер поддержки участников СВО и их семей и необходимость строительства центра адаптивной физкультуры и спорта в Псковской области. Оказать содействие губернатор попросил главу государства в ходе рабочей встречи. При соответствующем поручении эту задачу планируется решить в течение двух лет.

«Это необходимое для нашего региона решение. Для бойцов спецоперации, которые возвращаются сегодня домой, важно пройти реабилитацию, найти себя в спорте и заниматься в команде, плечом к плечу с единомышленниками, чувствуя поддержку», – сказала Мельникова.

В целом, по её словам, Псковская область стабильно развивается благодаря различным госпрограммам. За прошедшие пять лет регион уже получил 275 млрд рублей из федерального бюджета.