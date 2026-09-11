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Общество

Сеть 5G появилась в Пскове и Великих Луках

МТС запустили сеть 5G в Пскове и Великих Луках. Она стала доступна на действующих частотах LTE 2100 МГц в центральных районах городов и в местах наибольшей концентрации абонентов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Мобильный оператор приступил к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов в центральных районах большинства городов-миллионников и областных центров России на принципе технологической нейтральности. Псков и Великие Луки вошли в первые 16 включённых городов. В подключённые города также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Краснодар, Новороссийск, Вологда, Мурманск, Петрозаводск, Сыктывкар, Ухта и Анапа.

31 августа 2026 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении операторам связи «большой четвёрки» частот 5G в диапазоне 4,63–4,99 ГГц и разрешила использовать в новом стандарте частоты, выделенные под LTE. 11 сентября операторы «большой четвёрки» запустили в России сети 5G.

«Запуск сети 5G – поистине историческое событие, и мы рады, что крупнейшие города нашей области, Псков и Великие Луки, стали одними из первых, где появилась связь нового поколения. Теперь абоненты МТС в Псковской области, а также промышленные предприятия, компании и организации получат доступ к иному качеству цифровых сервисов на высоких скоростях и ко всем современным технологическим решениям для бизнеса. Сеть 5G создаёт основу для промышленного интернета вещей, видеоаналитики, роботизации, цифровых двойников, дистанционного управления техникой и других сценариев автоматизации. 5G может стать инфраструктурной основой для повышения производительности, безопасности и эффективности предприятий Псковской области, а также для появления новых цифровых моделей бизнеса», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

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