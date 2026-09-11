Стало известно, какой будет погода в Псковской области 12 сентября

13:18, 11 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 12 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, ночью существенных осадков не прогнозируется, днём местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +14 до +19.

В Пскове будет без существенных осадков. Ночью температура ожидается от +6 до +8 градусов, днём – от +17 до +19 градусов. Атмосферное давление будет низким.