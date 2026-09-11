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Общество

В Китае оценили перспективы бессрочного безвизового режима с Россией

Введение бессрочного безвизового режима между РФ и КНР приведёт к росту числа китайских предприятий в России и увеличению двустороннего товарооборота. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Это обязательно приведёт к увеличению числа китайских предприятий (в России. – Ред.), росту китайских инвестиционных проектов, а также к росту товарооборота Китая и России», – сказал он.

По его словам, китайским предпринимателям станет значительно удобнее передвигаться: они смогут приезжать только с паспортом, ездить по регионам и вовремя завершать дела. Полный безвиз также стимулирует туризм, добавил Чжоу Лицюнь.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 31 августа заявил, что Россия готова перевести безвизовый режим на постоянную основу, если Пекин сочтёт это полезным. Ранее Чжоу Лицюнь сообщал, что на российском рынке работают более 10 тысяч предприятий с китайским капиталом. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре «Россия» 10-11 сентября.

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