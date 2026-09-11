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Общество

Можно ли установить счётчик тепла в квартире и сэкономить, рассказали в ПТС

Индивидуальные счётчики тепловой энергии можно установить не во всех многоквартирных домах, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.

Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ

Счётчик тепла лишь внешне напоминает прибор учёта потребления горячей воды, а плата по нему рассчитывается иначе. Сама установка теплосчётчика – процедура сложная и в некоторых домах она невозможна из-за конструктивных особенностей, объяснили в ПТС.

В многоквартирных домах встречаются два основных типа разводки системы отопления: горизонтальная и вертикальная. При горизонтальной разводке у жильцов нет препятствий для установки счётчика тепла: от каждого подъезда идёт несколько стояков, а к каждой квартире – отдельное ответвление, поэтому прибор можно поставить на трубе, ведущей в квартиру.

В большинстве многоэтажек страны распространена вертикальная разводка, когда через все квартиры проходят общие стояки. В соответствии с пунктом 3 приказа № 485/пр от 28 августа 2020 года в многоквартирных домах с вертикальной разводкой техническая возможность установки индивидуальных приборов учёта отсутствует.

Индивидуальный счётчик тепла не означает автоматическую выгоду, отметили в ПТС. Экономия от таких приборов учёта наступает, когда они установлены во всех квартирах многоэтажки или в их подавляющем большинстве. Начисления по отоплению складываются из двух составляющих: по показаниям ИПУ и доли на отопление мест общего пользования, которая определяется как разница между показаниями ОДПУ и объёмом тепловой энергии, потреблённой жилыми и нежилыми помещениями. Таким образом, установка ИПУ не освобождает потребителей от оплаты общедомового потребления.

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