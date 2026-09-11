Врач предупредила об аллергии на укусы азиатских божьих коровок

13:22, 11 сентября 2026, ПАИ

Аллергию, крапивницу и приступы астмы может вызвать укус божьей коровки. Об этом рассказала врач общей практики Елена Павлова.

По её словам, массовое нашествие азиатских божьих коровок в нескольких регионах России этой осенью может быть опасно для людей, склонных к аллергии.

«Укус чувствуется как покалывание или щипок, но серьёзных травм не наносит. Аллергия – это главный риск. При опасности жуки выделяют едкую жёлтую жидкость. Она может вызывать аллергию. Симптомы бывают разными: от насморка, чихания и покраснения глаз до крапивницы и даже приступов астмы», – сказала Павлова в беседе с news.ru.

Врач рекомендовала не трогать таких жуков руками и не пытаться их раздавить. Если защитная жидкость божьих коровок попала на кожу, следует смыть её водой, заключила Павлова.