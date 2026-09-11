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Общество

Евгений Васильев: Меры поддержки медкадров в Псковской области – одни из лучших в стране

Меры поддержки медкадров в Псковской области являются одними из лучших в стране, заявил главный врач Псковской детской областной клинической больницы, травматолог-ортопед Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ. Тему поддержки медицинских работников в регионе и сокращение кадрового дефицита поднял губернатор Михаил Ведерников в разговоре с президентом Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи в Кремле 10 сентября.

Фото: ПАИ

«Глава государства внимательно относится к кадровому обеспечению самых чувствительных сфер в жизни общества – это медицина и образование. Кадровая проблема существовала всегда и будет существовать. Она не будет решена быстро, такие вещи требуют времени», – отметил он.

По словам Евгения Васильева, это связано с тем, что в сферах здравоохранения и образования самое длительное обучение и становление специалистов. «Для того чтобы получить молодого неопытного врача, нужно минимум десять лет, а дальше он постепенно начинает приобретать опыт, и в процессе этого у кадрового ресурса часто возникает потеря», – пояснил главврач, добавив, что к причинам потерь специалистов относятся смена места работы, уход в декретные отпуска, болезни и другие моменты, которые уносят с собой многолетний ресурс.

Он также подчеркнул, что к этому аспекту президент и губернатор относятся особенно пристально. «Меры поддержки, которые в регионе существуют на сегодняшний день, – одни из самых лучших в России. Мы находимся в топе и являемся приоритетным местом для того, чтобы нашу область выбирали для будущей работы», – уверен Евгений Васильев.

Главврач отметил, что в Псковскую область достаточно много специалистов приезжает из других регионов. «Мы стараемся объяснить коллегам, которые предпочитают переехать из других регионов, то, что Псковская область является очень благоприятной не только для создания семьи, но и для зрелого нахождения здесь как специалиста. С моей точки зрения, это является визитной карточкой нашего региона для специалистов», – заключил он.

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