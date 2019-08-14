Полиция назвала самый распространенный вид преступлений в Великих Луках

12:34, 14 августа 2019, ПАИ

Самый распространенный вид преступления в Великих Луках — это кражи, заявил врио начальника полиции местного ОМВД России Андрей Василенко на общегородском совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Андрей Василенко рассказал, что в июле в городе зарегистрировали семь краж электропроводов. Например, с 11 по 13 июля неработающий и ранее судимый 37-летний великолучанин в чердачных помещениях домов № 4, 6, 8 на улице Ставского похитил принадлежащий ПАО «Ростелеком» кабель на общую сумму 62 тысячи 513 рублей.

По словам Андрея Василенко, в июле в отдел полиции поступило 1 тыс. 719 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, по которым возбудили 125 уголовных дел.

Представитель городской полиции отметил, что 76,5% из общего числа административных правонарушений совершены по линии ГИБДД. В июле зарегистрировали 112 дорожно-транспортных происшествий, из них – 6 с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 26 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 6 повторно.