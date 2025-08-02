Алексей Наумец поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск

12:45, 02 августа 2025, ПАИ

С Днём Воздушно-десантных войск поздравил военнослужащих и ветеранов генерал-майор ВДВ, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец в своём телеграм-канале.

Сенатор отметил, что ВДВ по праву считаются элитой Вооружённых Сил, символом мужества, отваги, высокого профессионализма и беззаветной преданности Родине. «На вас равняются, вашими подвигами гордится страна. Девиз «Никто, кроме нас!» – это не просто слова, это кредо жизни, воплощённое в готовности первыми принять удар и выполнить самую сложную задачу в любых условиях», – подчеркнул он.

«История ВДВ – это летопись героизма, выдающихся боевых традиций и несокрушимого войскового братства. Сегодня, как и десятилетия назад, «крылатая пехота» стоит на страже безопасности и интересов нашего государства, демонстрируя высочайший уровень боевой выучки и готовности к выполнению поставленных задач», – сказал Алексей Наумец.

Генерал-майор пожелал всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, несгибаемой силы духа и бодрости, а также уверенности в завтрашнем дне и благополучия.

«Всегда точного расчёта и мягкой посадки – как в небе, так и в жизни! Низкий поклон ветеранам за их подвиги и неоценимый вклад в становление и развитие войск. Спасибо действующим военнослужащим за верность долгу, профессионализм и готовность защищать Отечество. Мы всегда помним и склоняем головы перед теми кого с нами нет, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. С праздником вас, гвардейцы-десантники! С Днём ВДВ! Никто, кроме нас! Ура!» – заключил он.