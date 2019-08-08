Картофель и морковь подешевели, а свинина и рис подорожали в Псковской области

17:46, 14 августа 2019, ПАИ

С 5 по 12 августа в магазинах Псковской области с 220 до 223 рублей выросли цены на свинину, с 86 до 88 рублей – на макаронные изделия. На рубль - с 75 до 76 рублей - подорожал рис. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Цены на говядину, баранину, колбасы, молоко, сметану, яйца, муку, сахар, сыры и творог остались неизменными.

При этом до 32 рублей за килограмм подешевел картофель, до 45 рублей упала цена на морковь, со 120 до 109 рублей снизилась стоимость помидоров, неизменными остались цены на капусту (28 рублей) и огурцы (73 рубля).