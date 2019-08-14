Галина Неваленная: Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа

18:09, 14 августа 2019, ПАИ

«Вакцинация – самый эффективный способ защитить себя от самых тяжелых форм гриппа и серьезных осложнений. Мы активно призываем граждан проходить вакцинацию, она абсолютно безопасна», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По ее словам, начиная с 15 августа, вакцинация будет проходить повсеместно, по всем поликлиникам. Это событие совпало с диспансеризацией и вакцинацией групп пожилых граждан, которая состоится в этот же день в 12:30 в Псковском региональном отделении Красного Креста по адресу: улица Советская, до 85.

Галина Неваленная также отметила, что все препараты для вакцинации населения уже поступили в Псковскую область.

«В прошлом году было привито 67 тысяч человек в Пскове. Ни у кого не было никаких выраженных осложнений или реакций, это абсолютно безопасно. Я рекомендую всем, особенно тем, кто общается с большим количеством людей, проходить вакцинацию пока не начались осенние подъемы заболеваний», - заключила главный врач.

В Пскове стартует выездная вакцинация против гриппа. 15 по 16 августа с 10:00 до 14:00 на территории магазина «Семейный Магнит» на улице Труда, 37а будет работать мобильный ФАП. Прививки проводятся бесплатно.