В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу

10:25, 15 августа 2019, ПАИ

72-летняя пенсионерка провела ночь в лесах Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Днем 14 августа женщина ушла в лес за грибами и ягодами, но не смогла найти обратную дорогу. Местные полицейские направили заявку на поиск пенсионерки спасателям, которые вместе с правоохранительными органами и местными жителями всю ночь искали пропавшую. 15 августа в 7:20 любительница «тихой охоты» самостоятельно вышла из леса в районе деревни Холое Себежского района.

Сотрудники МЧС напоминают, что при походе в лес необходимо обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Также рекомендуется взять с собой заряженный телефон, важно проверить наличие денежных средств для возможности осуществления звонков, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов, необходимые лекарственные препараты. Одеваться следует ярко.

При невозможности найти обратную дорогу следует не паниковать и развести костер, подавать звуковые сигналы ударами палки о стволы деревьев. Передвигаться в ночное время суток в лесу не рекомендуется. Стоит найти высокое место для ночлега у дерева и поддерживать костер всю ночь.