Бывший банно-прачечный корпус на улице Коммунальной в Пскове планируют ввести в эксплуатацию

16:52, 10 октября 2026, ПАИ

Ремонт дороги возле перинатального центра, судьбу бывшего банно-прачечного корпуса на улице Коммунальной и проблему с засорением труб известью стали темами рабочей встречи временно исполняющего полномочия главы Пскова Станислава Стармолотова и депутата Псковской городской Думы по округу № 8 Натальи Юрченко. Об этом Стармолотов сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Одним из центральных вопросов встречи стала организация проезда и стоянки около женской консультации и перинатального центра в Пскове. Это значимая проблема не только для города, но и для всего региона, она находится под постоянным контролем, отметил Станислав Стармолотов.

Также обсудили бывший банный комплекс, расположенный за детской областной больницей. Решение о его введении в эксплуатацию уже в процессе реализации.

Кроме того, в ряде домов на Рижском проспекте и улице Народной известняк в воде забивает трубы до критического состояния. Прочистка и регулярная замена неэффективные и ресурсозатратные – эффективным решением здесь будет только запуск станции умягчения воды. Перспектива решения этого вопроса уже наметилась, сказал врип главы Пскова.

Депутат обозначила дворы, где необходим ремонт, – они взяты под контроль совместно с управлением городского хозяйства.

«Отдельно стоит отметить активность жителей округа: они привлекают средства благодаря территориальным общественным самоуправлениям. За эту вовлечённость им отдельная благодарность», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Он добавил, что практика выездных встреч в округах будет продолжена, так как такой формат работы доказал свою эффективность.