Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Себеже

17:19, 10 октября 2026, ПАИ

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Себеже сегодня, 10 октября, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»























Сельхозпроизводители привезли овощи, фрукты, ягоды, саженцы, цветы, мёд. Кроме овощной продукции на ярмарке был представлен широкий выбор колбасных и мясных изделий, текстиль, одежда, обувь, посуда.

Творческие коллективы из Себежского района выступили перед посетителями ярмарки с песнями и танцами. Зрители активно участвовали в конкурсах, разгадывали загадки, пели частушки, а победители получали призы.