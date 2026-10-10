Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Себеже
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Себеже сегодня, 10 октября, пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Сельхозпроизводители привезли овощи, фрукты, ягоды, саженцы, цветы, мёд. Кроме овощной продукции на ярмарке был представлен широкий выбор колбасных и мясных изделий, текстиль, одежда, обувь, посуда.
Творческие коллективы из Себежского района выступили перед посетителями ярмарки с песнями и танцами. Зрители активно участвовали в конкурсах, разгадывали загадки, пели частушки, а победители получали призы.
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