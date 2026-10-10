«Собачью рвоту» находят в лесах Псковской области

16:38, 10 октября 2026, ПАИ

Грибники находят миксомицетов в лесах Псковской области, пишет газета «Земля Новоржевская».

Жительница муниципалитета обнаружила в лесу слизевика фулиго гнилостного. Это не гриб, не растение и не животное, а миксомицет. В народе его называют «цветок масляный» или «собачья рвота».

При этом слизевик умеет передвигаться: перетекает с места на место со скоростью до 1–2 сантиметра в час. Движется он к влаге и еде, уползает от света и сухости. Оставляет след из слизи, чтобы не ходить по своим же тропам.

Для людей, животных и деревьев слизевик абсолютно безопасен.