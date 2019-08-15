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Общество

Археологи назвали самые интересные находки на территории старой ТЭЦ в Пскове

Археологи назвали наиболее интересные находки, сделанные при изучении территории у старой ТЭЦ на улице Советской в Пскове. На встрече с журналистами 15 августа старший научный сотрудник Псковского археологического центра, руководитель раскопа, археолог Сергей Салмин особо отметил обнаружение участка средневековой мощеной камнем дороги. «Одно такое замощение мы встретили в 2006 году на Завеличье», - цитирует Сергея Салмина корреспондент Псковского агентства информации. Улица, о которой идет речь, шла по вектору современной улицы Коммунальной.

Открытый фрагмент мощения у ТЭЦ указывает на то, что дорога шла к устью реки Зрачки. «Эта находка нас удивила, мы на нее не рассчитывали», - добавил археолог.

Среди других интересных объектов, открытых в результате раскопок на этом участке, стало большое количество плавильных печей.

«В этот раз мы также нашли крупный привозной кристалл альмандина (граната) из Приладожья. Скорее всего, это утерянное сырье, которое могло использоваться для изготовления перстней и серег. У нас подобные камни не встречаются», - добавил Сергей Салмин.

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