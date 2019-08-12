Бронзовую икону с гравировкой и кирпичи с сердцами нашли археологи в Пскове

15:49, 12 августа 2019, ПАИ

12 августа в Пскове состоялась экскурсия на «деревянный» археологический раскоп (улица Советская, 27). Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, археологи рассказали и показали, как ведутся работы на Великолуцком раскопе, а также продемонстрировали новые находки.

Директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала, что основные раскопки были проведены в районе ТЭЦ, археологи исследовали порядка 4 тысяч квадратных метров. Площадь же Великолуцкого раскопа составляет около 200 квадратных метров. На этом участке в ближайшее время планируется строительство нового дома. По её словам, раскоп расположен рядом или на трассе средневековой улицы — улица Советская повторяет её направление. Марина Кулакова сообщила, что на сегодняшний день раскрыта деревянная застройка XVIII века, перекрытая пожаром 1788 года. По её словам, предположительно к 15 августа должна быть открыта деревянная застройка XVI — начала XVII веков.

«Конкретно этот участок города нам не слишком знаком, были раскопы восточнее и севернее, - пояснил старший научный сотрудник Псковского археологического центра, археолог Сергей Салмин. - Этот раскоп интересен по целому ряду факторов». По его словам, во-первых, археологи уточняют свои представления о том, что было ранее. Сергей Салмин отметил, что Мстиславский раскоп изменил представление археологов об архитектуре древнего Пскова.

Он рассказал присутствующим о находках, которые были обнаружены на Мстиславском раскопе. В частности, археологи нашли очередной участок мощеной каменной дороги длиной около 8 метров; ещё одну мастерскую, где был обнаружен драгоценный камень — гранат; жернова от рудной мельницы. Также были обнаружены два погребения, выполненные по обряду сожжения. Сергей Салмин отметил, что всего за прошлый год на Мстиславском раскопе археологи обнаружили 3,5 тысячи индивидуальных находок.

Что касается Великолуцкого раскопа, то здесь, по его словам, обнаружены разновременные постройки, ориентировочно XIX - середины XX века. В центре раскопа найдена срубная постройка — основание печи, предположительно, на этом месте находилась сторожка.

После этого участникам экскурсии продемонстрировали находки этого раскопа. В частности, одной из интереснейших находок стала бронзовая икона с чернью и тонкой гравировкой. На иконе изображен святой, который держит свиток, а что в его другой руке — пока неизвестно.

Также среди находок — свистулька XIX века, различные подвески, керамика из погребений, осколки от пивной кружки с кириллической надписью предположительно XVII века, фарфоровая фигурка Роберта Гранта, датируемая примерно концом XIX века.

Помимо этого псковские археологи нашли кирпич с изображением сердец с оригинальным орнаментом, бусины, перстень с разрезом, наконечник арбалетной стрелы, держатель фитильного оружия, форму для литья пулек, пластину с орнаментом, а также кресало и кремень. Сергей Салмин рассказал, что кремень в Псков завозили из Европы, в основном из Дании, на ганзейских кораблях.

Кроме того, был найден штемпель, который правильнее называть буллой. Узнать, что на нём изображено, можно будет только после реставрации, пояснил Сергей Салмин. Также он продемонстрировал печатку, датируемую примерно XIV веком. По словам археолога, печатка — типичная вещь для Пскова. «Это свидетельство развитой деловой активности, ими скрепляли письма, закрепляли документы», - пояснил он.