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Общество

Полтысячи находок обнаружили археологи в поселении «псковских викингов»

На фото справа часть костяной рукоятки и фрагмент арабского дирхема

Полтысячи индивидуальных находок обнаружили археологи во время раскопок на поселении «псковских викингов» в деревне Горожане Новосокольнического района. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом на пресс-конференции 15 августа рассказал старший научный сотрудник отдела по организации и координации работ по сохранению археологического наследия Археологического центра Псковской области Антон Романовский. 

Он напомнил, что работы на этом месте проводятся вот уже третий сезон подряд. В этом году они прошли в формате полевой археологической школы, поэтому участники раскопа смогли прикоснуться не только к процессу раскопок, но и к методике работ. Участие в работе летней школы приняли 52 человека из разных регионов России, из Эстонии и Белоруссии.

В этом году площадь работ составила 40 квадратных метров. «Мы нашли порядка 500 индивидуальных находок, в основном это бусы из стекла, но есть и бусы из горного хрусталя, из металла, найден также фрагмент арабского дирхема, гирьки, с помощью которых взвешивалось монетное серебро. Отдельный блок находок: пряслица, железные ножи, украшения, элементы одежды. В этом году впервые найдены обработанные изделия из кости - в частности фрагмент костяной рукоятки, есть также костяная накладка на гребень, спил кости», - уточнил Антон Романовский.

По словам археологов, участие в раскопках в качестве волонтёров принимают люди разных возрастов, и за три года уже успел сложиться определённый постоянный костяк людей, «с которыми приятно работать».

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