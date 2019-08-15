Полтысячи находок обнаружили археологи в поселении «псковских викингов»

12:48, 15 августа 2019, ПАИ

Полтысячи индивидуальных находок обнаружили археологи во время раскопок на поселении «псковских викингов» в деревне Горожане Новосокольнического района. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом на пресс-конференции 15 августа рассказал старший научный сотрудник отдела по организации и координации работ по сохранению археологического наследия Археологического центра Псковской области Антон Романовский.

Он напомнил, что работы на этом месте проводятся вот уже третий сезон подряд. В этом году они прошли в формате полевой археологической школы, поэтому участники раскопа смогли прикоснуться не только к процессу раскопок, но и к методике работ. Участие в работе летней школы приняли 52 человека из разных регионов России, из Эстонии и Белоруссии.

В этом году площадь работ составила 40 квадратных метров. «Мы нашли порядка 500 индивидуальных находок, в основном это бусы из стекла, но есть и бусы из горного хрусталя, из металла, найден также фрагмент арабского дирхема, гирьки, с помощью которых взвешивалось монетное серебро. Отдельный блок находок: пряслица, железные ножи, украшения, элементы одежды. В этом году впервые найдены обработанные изделия из кости - в частности фрагмент костяной рукоятки, есть также костяная накладка на гребень, спил кости», - уточнил Антон Романовский.

По словам археологов, участие в раскопках в качестве волонтёров принимают люди разных возрастов, и за три года уже успел сложиться определённый постоянный костяк людей, «с которыми приятно работать».