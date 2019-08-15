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Общество

ГИБДД: Маленькие псковичи к августу теряют бдительность на дорогах

Маленькие псковичи к августу теряют бдительность на дорогах, констатировал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков в эфире проекта ПАИ-live.

«Возвращаясь из оздоровительных лагерей, дач, дети забывают о правилах дорожного движения и той действительности, которая их окружает. Да и водители за лето отвыкли от малолетних участников дорожного движения. В целом аварийность по детскому травматизму снижается, но в августе происходит небольшой рост», - отметил Юрий Шестаков.

По его словам, в прошлом году на 15 августа зафиксировано четыре аварии с детьми, в этом году их уже 11. Ранения в ДТП в прошлом году получили шесть детей, в этом году - 12. 

Юрий Шестаков добавил, что инспекторы накануне 1 сентября обследуют состояние дорог у школ и деских садов. «Все недостатки, которые выявлены, направлены владельцам автодорог и в администрацию с тем, чтобы их привели в нормативное состояние. Некоторые исправления требуют больших денежных средств. В основном это касается разметки, отсутствия ограждений и лежачих полицейских», - пояснил он, добавив, что родители должны обезопасить детей, снабдив школьников светоотражающими элементами.

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