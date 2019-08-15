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Общество

Список профессий с ограничениями для женщин утверждён в России

Фото: Андрей Степанов

В России утверждён список профессии с ограничениями для женщин. Соответствующий приказ подписал глава Минтруда Максим Топилин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в обновленном перечне порядка 100 профессий. Это работы и должности в отраслях химического производства, металлобработки, добычи нефти и газа, черной и цветной металлургии. Кроме того, не допускаются женщины в такие сферы, как радиотехническое и электронное производства, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт и другие.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года. Новая версия перечня короче ныне действующей, которая включает 456 позиций.

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