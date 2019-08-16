Рацион россиян изменился за последние 38 лет

10:03, 16 августа 2019, ПАИ

За последние 38 лет в России изменился рацион граждан. В частности, россияне стали вдвое больше есть ягод и фруктов и в два раза меньше картофеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт Росстата.

Так, в 1980 году жители страны ели 35 килограммов ягод и фруктов в год, тогда как в 2018 году — 74 килограмма. Потребление картофеля в 1980 году составляло 117 килограммов, в 2018 года — 59.

Также жители России стали больше есть рыбы и морепродуктов, овощей и бахчевых. Увеличилось в стране за 38 лет и потребление мяса — с 70 до 89 килограммов. А вот потребление хлеба и макарон снизилось — со 118 до 112 килограммов.

Кроме того, россияне стали меньше употреблять молочных продуктов и яиц. В 1980 году граждане съедали 390 килограммов молочных продуктов, в 2018 году — 266.