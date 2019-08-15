Псковский застройщик заплатил штраф из-за «скромности»

09:37, 16 августа 2019, ПАИ

Прокуратура Пскова обнаружила, что ООО «Текспроект», являющееся застройщиком и привлекающее денежные средства участников долевого строительства, не в полном объеме раскрывало информацию о своей деятельности в единой информационной системе жилищного строительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В частности, системе не было сведений об имеющемся разрешении на строительство, о расчётном счете строящегося объекта, отсутствовали бухгалтерская отчетность организации за 1 квартал 2019 года, аудиторское заключение за 2018 год и показатели финансовой устойчивости, а также фото создаваемого объекта.

В отношении заместителя руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 13.19.3 КоАП РФ (нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства), которое направлено для рассмотрения в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. В результате должностное лицо организации привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Нарушения закона устранены, необходимые сведения о деятельности организации внесены в единую информационную систему жилищного строительства.