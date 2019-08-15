Подросток отравился дымом и обжёг руки на пожаре в Идрице

09:56, 16 августа 2019, ПАИ

Два человека пострадали в результате пожара в жилом доме в поселке Идрица Себежского района 15 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 13:24. В результате пожара пострадал 17-летний подросток, который отравился продуктами горения и получил термические ожоги кистей и пальцев рук 2-й и 3-й степеней. Его госпитализировали в межрайонную больницу в Великих Луках.

Также пострадал 39-летний мужчина, которого отправили в Себежскую районную больницу с термическими ожогами верних конечностей, шеи и лба 2-й и 3-й степеней.

Огонь повредил только комнату и коридор, пожарным удалось спасти дом и потерпевших, добавили в ведомстве. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.