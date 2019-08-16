Рыбу из семейства пираньевых снова поймали в Псковской области

13:33, 16 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках на Краснофлотской набережной у плотины на реке Ловать двое местных жителей поймали рыбу из семейства пираньевых. Об этом великолучанин Степан Земляникин сообщил в группе «Великие Луки. Рыбаки» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что рыбу поймал его товарищ. Оба рыбака выразили уверенность, что это рыба из семейства пираньевых — паку. Также великолучанин отметил, что рыба скорее всего из-за какой-то защитной реакции очень плохо пахла, однако, когда она умерла — запах стал пропадать.

В комментарии Псковскому агентству информации Степан Земляникин отметил, что как обычно с другом отправился на рыбалку на Ловать. «Ловили сома на донную удочку и червя, но клюнул паку. Рыба очень мощная и живучая», - сообщил он. Рыбак также отметил, что пока рыба лежит в морозилке, друзья так и не решили, что с ней делать.

Это уже не первый случай, когда в Великих Луках рыбаки ловят рыбу-паку. В прошлый раз аналогичная рыба была поймана в начале июля. Паку - является крупнейшим представителем харациновых в Южной Америке, встречается в бассейне Амазонки и Ориноко.