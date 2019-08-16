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Общество

В Псковской области пресечена 61 попытка незаконного ввоза продукции растительного происхождения в ручной клади пассажиров

С начала года должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, осуществляющие карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу РФ на территории Псковской области, пресекли 61 попытку незаконного ввоза подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На границе с Эстонией и Латвией государственными инспекторами изъята продукция растительного происхождения в количестве 284,19 килограммов и 319 штук.

С нарушениями законодательства в сфере карантина растений на территорию РФ пытались ввезти: яблоки, апельсины, репчатый лук, картофель, редьку, морковь, томаты, укроп, базилик, саженцы (декоративных растений, елей, туй, крокуса, подснежников), горшечные растения, рассаду цветочных культур, семена газонных трав, а также почву и пиломатериалы.

Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.

Без сопровождения фитосанитарным сертификатом разрешается ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 килограммов, а также цветов в количестве не более 3 букетов.

 

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