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Культура

Пушкинский заповедник приглашает на летний вечер в яблоневый сад

Энгель Насибулин. Преображение. Из собрания Пушкинского Заповедника

На праздник Преображения Господня, в народной традиции его называют Яблочным Спасом, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех в яблоневый сад в усадьбе поэта. 

19 августа в рамках большого концертного проекта «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике» здесь выступит ансамбль Псково-Печерского монастыря (рук. Иоанн Секретарёв). В программе концерта не только духовные, но и светские сочинения М.П. Мусоргского, А.А. Архангельского, П.Г. Чеснокова, архимандрита Матфея (в миру — Л.В. Мормыля) и других русских композиторов XIX—XX столетий, а также стихи А.А. Одоевского, М.И. Цветаевой, С.А. Есенина, В.А. Щёголева, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Литературно-музыкальный вечер назвали строкой из поэмы приятеля А.С. Пушкина, поэта Н.М. Языкова: «Вот яблоки так яблоки, на славу!». Начнётся программа в 18.00. 

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