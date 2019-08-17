Водителей предупреждают о возможных встречах с дикими животными на дорогах Псковской области

13:33, 17 августа 2019, ПАИ

В Псковской области началась масштабная акция по предупреждению водителей о возможном появлении на дорогах диких крупных животных. Речь в первую очередь идет о лосях. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, пилотной площадкой для проведения акции стал Островский район. На участке, входящем в территорию миграции животных сотрудники ГИБДД города Острова вместе с охотоведом по Островскому району Геннадием Стрельцовым предупреждали владельцев автотранспорта о возможных встречах со зверем и последствиях таких встреч. С этой целью были заранее выполнены информационные брошюры.

В ведомстве подчеркнули, что такие акции пройдут практически во всех районах Псковской области на тех участках, где животные выходят на трассу.

Представители Госавтоинспекции подчеркнули, что несмотря на наличие предупреждающих знаков вдоль проезжей части в регионе происходят столкновения с животными.

«Поведение лося или иного крупного зверя всегда непредсказуемо и может спровоцировать ДТП», - подчеркнули в ведомстве.