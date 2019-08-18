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Общество

Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз

19 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть юго-восточный, южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура по области: ночью +11…+16, днем +21…+26 градусов. Атмосферное давление низкое.

20 августа, во вторник, ожидается переменная облачность. Ночью термометры покажут +12...14, днем +22...24 градуса, подует западный ветер. 21 августа, в среду, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Ночью +12...14, днем +20...22., ветер слабый. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. 22 августа, в четверг, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью +11...13, днем +20...22 градуса, ветер северо-западный, умеренный.

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