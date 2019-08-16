Подросток сломал ногу при наезде мопедом на собаку в Великолукском районе

09:31, 19 августа 2019, ПАИ

13-летний водитель мопеда в Великолукском районе сломал ногу при наезде на собаку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 16 августа в 21:55 у дома № 53 на улице Советской в деревне Поречье. Подросток, управляя мопедом без государственного номера, не выбрал безопасный скоростной режим и переехал собаку. Мопед в этот момент опрокинулся, а его водитель сломал берцовую кость. В пресс-службе уточнили, что подросток не имел права на управление мопедом.

О состоянии травмированного животного не сообщается. Был ли у собаки хозяин, правоохранительным органам неизвестно.

18 августа около 12:15 на 17-километре автодороги Карамышево — Череха-2 автомобиль SsangYong под управлением 32-летнего водителя, находившегося в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с Audi 80, за рулем которого был 27-летний мужчина. В результате аварии 78-летняя пассажирка SsangYong, по предварительным данным, получила травму головы, ее отправили в больницу. Пострадал и водитель Audi 80, но ему госпитализация не потребовалась.