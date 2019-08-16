9,5 лет в тюрьме проведёт великолучанин за сбыт наркотиков

11:25, 19 августа 2019, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновным местного жителя в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1) и незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук, за эти преступления великолучанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Установлено, что подсудимый 22 августа 2018 года сбыл своему знакомому психотропное вещество – амфетамин массой 1,03 грамма. Также великолучанин 13 ноября 2018 года для личного употребления незаконно приобрел в долг за 2 тысячи 500 рублей у неустановленного лица наркотик, являющейся производным N-метилэфедрона массой 1,62 грамма.