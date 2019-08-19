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Общество

Хозяев лесной норки ищут в Пскове

Источник: ВКонтакте

Собственников норки европейской, которую засняли в центре Пскова 19 августа, ищут пользователи социальных сетей. В частности, в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, где лесной зверь бегает по тротуару вблизи перекрестка улиц Конной и Петровской.

Образ жизни норки тесно связан с водой в лесной зоне. Она плохо лазает, лишь серьезная опасность заставляет ее залезть на куст или дерево. Этот вид занесен в Красную книгу Псковской области.

Длина тела норки европейской не превышает 43 см, ее вес — до 800 г, длина хвоста — до 19 см. 

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