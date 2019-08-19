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250 млн рублей выделил Минтруд на продолжение строительства Социального городка в Пскове
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Общество

250 млн рублей выделил Минтруд на продолжение строительства Социального городка в Пскове

Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

250 млн рублей выделил Минтруд на продолжение строительства Социального городка в Пскове. Об этом на своей страничке в «Инстаграме» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Новая трудовая неделя начинается с хороших новостей! Минтруда и социальной защиты, ПравительствоРФ поддержали наше обращение и выделят почти 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка в Пскове», - написал глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что средства поступят в 2020 и 2021 годах. Первый транш в размере 81 млн рублей, второй в 2021 году в размере 167,2 млн рублей. Он напомнил, что сейчас в соцгородке построено три жилых комплекса для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания.

Впереди строительство еще двух домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории.

«Конечно, выделенной суммы не хватит, чтобы сдать объект «под ключ», но серьезный объем работ будет выполнен. Мы со своей стороны продолжаем искать возможности по привлечению дополнительного финансирования, чтобы закончить проект как можно скорее», - отметил Михаил Ведерников.

Он также уточнил, что Социальный городок - альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, пока единственная в своем роде в России. «На первом этапе помощь в реализации оказал Пенсионный фонд России. Огромное спасибо нашим коллегам, партнерам и лично Максиму Анатольевичу Топилину за содействие!»,  -подытожил Михаил Ведерников.

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