На десяти улицах Локни отключат водоснабжение 6 октября

15:28, 05 октября 2026, ПАИ

Подача воды будет временно прекращена в Локне 6 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Отключение произойдёт 6 октября с 09:00 до 17:00. Без водоснабжения останутся улицы Совхозная, Шарикова, Чехова, Социалистическая, Восточная, Пролетарская, а также 1-й Социалистический, 2-й Социалистический, 2-й Пролетарский и Чкаловский переулки.

Причина отключения – плановые ремонтные работы на водопроводных сетях.

В связи с характером работ зона отключения может быть расширена: временное отсутствие водоснабжения возможно на смежных улицах и прилегающих территориях.

Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды. По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по телефону (8 811-39) 2-21-96.