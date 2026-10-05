На десяти улицах Локни отключат водоснабжение 6 октября
Подача воды будет временно прекращена в Локне 6 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.
Отключение произойдёт 6 октября с 09:00 до 17:00. Без водоснабжения останутся улицы Совхозная, Шарикова, Чехова, Социалистическая, Восточная, Пролетарская, а также 1-й Социалистический, 2-й Социалистический, 2-й Пролетарский и Чкаловский переулки.
Причина отключения – плановые ремонтные работы на водопроводных сетях.
В связи с характером работ зона отключения может быть расширена: временное отсутствие водоснабжения возможно на смежных улицах и прилегающих территориях.
Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды. По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по телефону (8 811-39) 2-21-96.
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