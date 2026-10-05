ПсковГУ расширит возможности для участников студенческих отрядов

15:23, 05 октября 2026, ПАИ

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев встретился с командиром Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярославом Зубащенко, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Речь шла о том, как сделать студотряды ещё полезнее и интереснее для ребят: о собственном пространстве для бойцов в университете, новых направлениях и проектах, круглогодичной занятости и партнёрстве с крупными работодателями.

«Для наших студентов РСО – неотъемлемая часть студенческой жизни. Они могут попробовать себя в профессии ещё во время учёбы, получить первый трудовой опыт и понять, что такое ответственность за общее дело. Мы ценим это партнёрство и будем развивать его, открывая для ребят новые возможности», – отметил врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

Ярослав Зубащенко вручил Сергею Николаеву благодарственное письмо Центрального штаба РСО – признание многолетней совместной работы и поддержки студенческих инициатив.

«Мы искренне благодарны ПсковГУ за ту поддержку, которую университет оказывает студенческим отрядам. Здесь действительно сильное движение, и это чувствуется по ребятам. Наша задача – сделать так, чтобы у студентов было ещё больше возможностей: интересных проектов, достойных заработков, возможностей общаться и развиваться. А мы готовы помогать», – отметил командир Центрального штаба РСО Ярослав Зубащенко.