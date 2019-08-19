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Общество

Проектную документацию по благоустройству подготовят для Изборска, Порхова и Великих Лук

В Псковской области определили подрядчиков, которые подготовят проектную документацию по проектам благоустройства Изборска, Порхова и Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, эти муниципальные образования победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Победили проекты «Новый общественный центр для жителей древнего Изборска», который предполагает благоустройство общественной территории у Изборской школы; «На берегу истории» по реконструкции набережной реки «Шелонь» и прилегающей территории в Порхове, а также «Парк Петровский», который предусматривает благоустройство рекреационной зоны Великих Лук возле городской земляной крепости.

«Это уникальная возможность для городов и районов области привести в порядок городскую среду за счет федеральных средств. Все проекты в первую очередь направлены на то, чтобы сделать городское пространство максимально удобным, комфортным и привлекательным для жителей и гостей, увеличить туристический поток в исторические поселения», — отметил председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

На реализацию проектов по благоустройству регион получил более 160 млн рублей из федерального бюджета, добавили в пресс-службе.

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