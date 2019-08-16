Мужчина и женщина погибли на пожаре в Новосокольническом районе

17:30, 19 августа 2019, ПАИ

Мужчина и женщина погибли на пожаре в деревне Горожане Насвинской волости Новосокольнического района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного 19 августа в 0:40. Дом, размером 8 на 10 метров, сгорел полностью. Известно, что погибшей 48 лет. Возраст мужчины неизвестен.

По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, очевидцы вызвали пожарных, поскольку увидели открытое горение кровли. Одна из основных версий случившегося - это нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Отмечается, что дом был отключен от электроснабжения.

Точную причину смерти установят судебные эксперты по результатам исследований, добавили в пресс-службе СУ СК.