День Скобаря в Пскове проведут 21 сентября

17:44, 19 августа 2019, ПАИ

День Скобаря в Пскове организуют 21 сентября. Праздник пройдёт в Детском парке с 12:00 до 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационно-туристическом центре.

Уже стартовал приём заявок и отбор участников. Всех заинтересованных просят звонить по телефонам в Пскове: 8 (8112) 66-17-49, 62-23-34.

До недавнего времени Псковским кузнечным двором руководил Евгений Вагин. Именно он стал инициатором создания праздника, он задумал и вместе с коллективом Псковского кузнечного двора воплотил идею создания «Кузнечной механики», не похожей на все прочие кузнечные выставки.

Фестиваль «День Скобаря» проводился в Пскове пять раз. Впервые праздник был организован госкомитетом Псковской области по инвестиционной политике и туризму в 2011 году как кузнечный фестиваль с большой развлекательной программой. Сначала праздник проходил осенью. После организатором праздника выступила областная Театрально-концертная дирекция, и в 2015 году было принято решение перенести его на новогодние каникулы 2016 года. В первый год его посетили порядка 5 тысяч человек, второй и третий — около 10 тысяч человек. В 2017 году праздник не проводился. В 2018 году праздник прошёл на площадке КСК «Супер», поскольку в Музейном квартале и в Кузнечном дворе продолжались ремонтные работы.