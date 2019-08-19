Новая игровая площадка появится в Пскове на улице Звёздной

20:39, 19 августа 2019, ПАИ

Во дворе домов № 17, 19, 21 по улице Звездной появится детская игровая площадка. С просьбой помочь в установке нового игрового комплекса жители домов обратились к депутату Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрию Барабанову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Старые игровые конструкции пришли в негодность и после их демонтажа остались без игрового пространства.

«Долг любого депутата слышать своих избирателей и оказывать максимальное содействие в решении насущных проблем и вопросов. Особая ответственность, когда дело касается наших детей - это их детство и их право иметь возможность играть возле дома, интересно и с пользой проводить время», - отметил Дмитрий Барабанов.

Для того чтобы совместно выбрать подходящие игровые конструкции и утвердить схему расстановки элементов на площадке парламентарий провел встречу с жильцами близлежащих домов. Коллегиально было принято решение поделить игровое пространство на две зоны: для детей 3-5 лет и 5-12 лет смонтируют разные игровые комплексы. Кроме того, проектом предусмотрена зона с качелями двух видов и две большие песочницы.

После утверждения проекта заявка на изготовление необходимых игровых конструкций была направлена на завод-производитель, установка комплексов запланирована на октябрь.

По окончании строительства детская площадка может быть передана в собственность жильцов. Для этого сейчас собственники жилья проводят сбор подписей. По словам Дмитрия Барабанова, жители понимают свою ответственность за сохранность вверенного им имущества и готовы относиться к нему бережно, чтобы игровая площадка в их дворе как можно дольше радовала детей округи.