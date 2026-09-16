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Общество

В псковском лицее обсудили внедрение образовательных практик «Сколково» в регионе

В Псковском техническом лицее прошёл круглый стол, посвящённый сотрудничеству Псковской области с международной гимназией «Сколково» и АНО «Сколково Образование». В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, министр образования Псковской области Александр Сорокин, руководители образовательных учреждений региона, а также представители профильных организаций.

  • Рабочая встреча в ПТЛ
    Фото: из канала Александра Козловского в MAX
  • Рабочая встреча в ПТЛ
    Фото: из канала Александра Козловского в MAX
  • Рабочая встреча в ПТЛ
    Фото: из канала Александра Козловского в MAX

Ключевым моментом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между министром образования Александром Сорокиным и представителем АНО «Сколково Образование» Анастасией Сергеевой. Документ предусматривает обмен педагогическими практиками, организацию стажировок и реализацию совместных проектов для школьников, сообщил Александр Козловский в своём канале в MAX.

Александр Козловский, участвовавший в круглом столе, подчеркнул важность ранней профориентации и практической направленности школьного образования.

«В рамках работы в Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле я постоянно сталкиваюсь с вопросом подготовки кадров для экономики. И этот путь начинается не на предприятии и даже не в колледже или вузе – его основы закладываются ещё в школе. Ребёнку нужно дать возможность не просто выучить предмет, а попробовать себя в исследованиях, инженерных проектах, увидеть, как знания превращаются в реальные технологии и решения», – отметил он.

Александр Козловский также обратил внимание на имеющуюся в регионе инфраструктуру для развития технического творчества: «У Псковской области уже есть хорошая база. Псковский технический лицей, инженерно‑экономический лицей в Великих Луках, наши «Кванториумы», предприятия и промышленный технопарк «Электрополис», который является региональным оператором фонда «Сколково», – всё это позволяет выстраивать цепочку от школьной идеи до настоящего технологического проекта».

По словам депутата, главная цель совместной работы – создать новые возможности для детей в Псковской области вне зависимости от места их проживания.

«Хочется, чтобы главным итогом этой работы стали новые возможности для детей Псковской области – независимо от того, учатся они в Пскове, Великих Луках или небольшом муниципалитете. Именно ради этого и будем двигаться дальше», – подчеркнул Александр Козловский.

Ранее сообщалось, что с трудовыми коллективами в Пскове встретились Наталья Мельникова и Александр Козловский.

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