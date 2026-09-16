В Псковской области стартовал третий этап в лектории «Санпросвет»

22:52, 16 сентября 2026, ПАИ

В День федерального государственного санитарно‑эпидемиологического надзора в регионе стартовала новая серия просветительских встреч в лектории «Санпросвет». Первая встреча третьего этапа прошла в паломническом центре Свято‑Успенского Псково‑Печерского монастыря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Формат мероприятия был выстроен как живой диалог: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Нонна Шагова и главный специалист‑эксперт территориального отдела Светлана Юдина провели встречу за круглым столом. В обсуждении принял участие 21 человек. Как подчеркнули организаторы, главная цель формата — не формальная лекция, а честные ответы на прямые вопросы слушателей.

В ходе встречи эксперты осветили несколько ключевых тем: меры защиты от ОРВИ и гриппа, базовые факты о ВИЧ, значение прививок, включённых в национальный календарь профилактических прививок (против гепатита В, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка). Эксперты особо подчеркнули: снижение охвата вакцинацией может привести к возвращению забытых болезней.

По итогам встречи всем участникам вручили информационные буклеты о профилактике ОРВИ и ВИЧ‑инфекции.

Проект «Санпросвет» ориентирован на прямой диалог с аудиторией: специалисты Роспотребнадзора дают практические рекомендации, актуальные уже сегодня. По данным организаторов, на первых двух этапах по всей стране работало около 30 тысяч лекториев, их посетило порядка 2 миллионов человек. Псковская область активно участвует в третьем этапе проекта.

Лекции в регионе будут проходить до 25 сентября на площадках трудовых коллективов по всему региону. Если организация хочет предоставить площадку для встречи, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Как проходил второй этап акции, читайте здесь.