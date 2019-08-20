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Общество

В России сохраняется спрос на кнопочные телефоны

В России за первое полугодие 2019 года продали около четырех миллионов кнопочных телефонов, сообщает газета «Известия».

Это примерно 23% всех телефонных аппаратов, которые были реализованы в стране. Несмотря на сокращение продаж кнопочных аппаратов, эксперты уверены, что об их полном исчезновении с прилавков говорить пока рано, поскольку ими пользуется огромная аудитория.

Кнопочные телефоны удобны пожилым людям, курьерам и военным. Для военных недавно был представлен аппарат, в котором нет таких современных атрибутов как камера, доступа в интернет или диктофона, однако устройство может работать без подзарядки несколько недель.

 

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