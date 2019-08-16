За оскорбление полицейских великолучанин предстанет перед судом

10:04, 20 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет 60-летний местный житель за оскорбление полицейских (статья 319 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках в конце мая 2019 года обвиняемый пришел в гости к знакомой, где стал употреблять спиртное. Опьянев, он устроил дебош, в связи с чем на место скандала был вызван наряд полиции. Великолучанин пытался избежать разбирательства. Потом не сдержался и высказал в адрес прибывших полицейских оскорбительные слова и выражения.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.