0
18:14
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
12:29
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
19:28
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
14:02
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
12:17
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
12:00
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
10:25
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Еще новости
Происшествия

За оскорбление полицейских великолучанин предстанет перед судом

В Великих Луках перед судом предстанет 60-летний местный житель за оскорбление полицейских (статья 319 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках в конце мая 2019 года обвиняемый пришел в гости к знакомой, где стал употреблять спиртное. Опьянев, он устроил дебош, в связи с чем на место скандала был вызван наряд полиции. Великолучанин пытался избежать разбирательства. Потом не сдержался и высказал в адрес прибывших полицейских оскорбительные слова и выражения.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
16 августа 2019
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
16 августа 2019
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
15 августа 2019
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
15 августа 2019
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
15 августа 2019
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
15 августа 2019
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
15 августа 2019
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
15 августа 2019
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...