Администрация Псковской стоматологической поликлиники отреагировала на жалобу псковички губернатору

10:13, 20 августа 2019, ПАИ

Администрация Псковской стоматологической поликлиники отреагировала на жалобу псковички, которую та оставила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Женщина возмущена тем, что в воскресенье, 18 августа, дежурный врач отказалась помогать её 10-летнему сыну, ссылаясь на то, что у мальчика нет острой боли.

По словам псковички, врач заявила, что не примет пациента «потому, что надо заполнять карточки и много писать бумаг, а у неё нет на это времени». При этом в коридоре не было очереди из таких же больных.

«В общем, медицинскую помощь ребёнку никто не оказал, было велено приезжать завтра. Но поражает ещё и то, что врач позволяет себе в таком тоне, грубо и пренебрежительно разговаривать с пациентами, отказывать в помощи ребёнку в рабочее время при полном отсутствии других пациентов. Я понимаю непростое положение врачей, их нехватку в поликлиниках, но сама являюсь работником бюджетной сферы (учителем) и считаю, что такое отношение к пациентам, тем более детям, недопустимо», - уверена женщина.

Главный врач учреждения Наталья Седунова разбирается в ситуации и намерена лично поговорить с дежурным врачом, на которую поступила жалоба. «Сейчас могу сказать только по одному пункту жалобы: женщина пишет, что дежурный врач в выходные дни принимает с 8 часов утра, но это не так. Даже на нашем сайте указаны часы работы по субботам и воскресеньям с 9:00 до 15:00. Остальное смогу прокомментировать после разговора с врачом. Но насколько мне известно, мальчику в плановом порядке оказали помощь вчера», - рассказала Наталья Седунова.