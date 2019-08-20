Администрация Псковской стоматологической поликлиники отреагировала на жалобу псковички губернатору
Администрация Псковской стоматологической поликлиники отреагировала на жалобу псковички, которую та оставила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Женщина возмущена тем, что в воскресенье, 18 августа, дежурный врач отказалась помогать её 10-летнему сыну, ссылаясь на то, что у мальчика нет острой боли.
По словам псковички, врач заявила, что не примет пациента «потому, что надо заполнять карточки и много писать бумаг, а у неё нет на это времени». При этом в коридоре не было очереди из таких же больных.
«В общем, медицинскую помощь ребёнку никто не оказал, было велено приезжать завтра. Но поражает ещё и то, что врач позволяет себе в таком тоне, грубо и пренебрежительно разговаривать с пациентами, отказывать в помощи ребёнку в рабочее время при полном отсутствии других пациентов. Я понимаю непростое положение врачей, их нехватку в поликлиниках, но сама являюсь работником бюджетной сферы (учителем) и считаю, что такое отношение к пациентам, тем более детям, недопустимо», - уверена женщина.
Главный врач учреждения Наталья Седунова разбирается в ситуации и намерена лично поговорить с дежурным врачом, на которую поступила жалоба. «Сейчас могу сказать только по одному пункту жалобы: женщина пишет, что дежурный врач в выходные дни принимает с 8 часов утра, но это не так. Даже на нашем сайте указаны часы работы по субботам и воскресеньям с 9:00 до 15:00. Остальное смогу прокомментировать после разговора с врачом. Но насколько мне известно, мальчику в плановом порядке оказали помощь вчера», - рассказала Наталья Седунова.