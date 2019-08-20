Второй фестиваль воздушных змеев пройдет с 24 по 25 августа в Псковской области

11:04, 20 августа 2019, ПАИ

С 24 по 25 августа в Псковской области пройдет второй фестиваль воздушных змеев «Смельчак и ветер». Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в деревне Бенёво Палкинского района, на большом поле для запуска воздушных змеев. Кроме того, как отметили организаторы, гости фестиваля смогут остаться на ночь и разбить на территории палатки.

«Идея проведения фестиваля появилась у мужа после уборки сена. Они с сыном запускали змея на поле. И решили собрать таких же любителей свободного полета. Первый фестиваль прошел в кругу знакомых и гостей. Погода немного подвела. Но все прошло лучше, чем ожидали», - рассказала Вера Алексеева, один из организаторов мероприятия.

Участники попросили о продолжении. «Вот и делаем второй. Хотим получить позитивные эмоции, новых единомышленников, новые идеи», - добавила она.

Вход на фестиваль свободный.