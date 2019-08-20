ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей

10:43, 20 августа 2019, ПАИ

ВТБ и Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляют о старте тестирования системы быстрых платежей (СБП). С сентября клиенты банков, подключённых к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах. Появление и развитие нового платёжного инструмента позволит повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчётов для покупателей.

В рамках пилотного проекта по приёму быстрых платежей ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» подготовили программное обеспечение касс и платёжных терминалов. При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передаёт эти данные в Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключённого к системе быстрых платежей, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счёт ритейлера.

Пилотный проект пройдёт в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После его окончания настройки и стабилизация системы быстрых платежей будут масштабированы на все магазины обеих сетей. Спустя год работы сервиса доля быстрых платежей в обороте Группы «М.Видео-Эльдорадо» может достигнуть 4%.

«В настоящее время Россия – самый продвинутый в мире рынок с точки зрения проведения платежей. В рамках своей стратегии ВТБ развивает различные сервисы безналичной оплаты и стремится предоставить клиентам возможность альтернативного способа цифровых платежей. Появление нового сервиса значительно упростит совершение покупок даже при отсутствии банковской карты, а также будет способствовать снижению стоимости эквайринга для торгово-сервисных предприятий», - отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

«На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Группой «М.Видео-Эльдорадо» и реализовали несколько совместных проектов в области транзакционного бизнеса. Введение этого инновационного продукта поможет одной из ведущих розничных компаний России успешно добиться поставленной цели – удешевить комиссию при расчетах. Для ВТБ реализация данного проекта - также важная веха. Теперь аналогичное решение мы сможем предложить и другим компаниям, заинтересованным в снижении эквайринговой комиссии», - отметил начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.

«Мобильные технологии все больше проникают в финансовую сферу. Уже сейчас больше половины наших клиентов оплачивают товары безналичным расчётом, а почти каждый третий делает это без использования пластиковой карты. Распространение новых платёжных инструментов, в том числе быстрых платежей, позитивно скажется на всём рынке. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение, а ритейлеры – сократить издержки за счёт более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом и предложить клиентам выгодные условия и дополнительные бонусы. После завершения пилота и масштабирования проекта мы предложим покупателям систему мотивации по использованию СПБ в рамках программы лояльности», – добавила финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.