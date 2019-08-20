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Общество

Более миллиона рублей взыскали приставы с псковского предпринимателя

1 млн 186 тысяч рублей налоговой задолженности взыскали судебные приставы Пскова с индивидуального предпринимателя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Предприниматель знал о долгах по налогам и сборам, но своевременно не оплатил задолженность, поэтому приставы обратили взыскания на денежные средства в кредитных учреждениях, а также запретили регистрационные действия с его автотранспортным средством.

Только после принятых мер предприниматель оплатил долги полностью, добавили в пресс-службе.

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