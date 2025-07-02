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Общество

Украшенная орнаментами сето коллекция сувениров появилась в Псковском музее

Новая коллекция сувениров появилась в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В дизайне коллекции использованы элементы культуры и традиций народа сето. В ассортименте – сумки-шоперы, картхолдеры, обложки для паспорта, украшенные орнаментами и изображениями сето в национальных костюмах.

«Теперь каждый гость нашего города сможет увезти с собой частичку этого удивительного наследия», – отметили в музее.

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