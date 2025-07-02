Украшенная орнаментами сето коллекция сувениров появилась в Псковском музее

14:47, 02 июля 2025, ПАИ

Новая коллекция сувениров появилась в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

В дизайне коллекции использованы элементы культуры и традиций народа сето. В ассортименте – сумки-шоперы, картхолдеры, обложки для паспорта, украшенные орнаментами и изображениями сето в национальных костюмах.

«Теперь каждый гость нашего города сможет увезти с собой частичку этого удивительного наследия», – отметили в музее.